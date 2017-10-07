حصلت ابنة فيكتوريا وديفيد بيكهام، البالغة من العمر 6 سنوات، على أول درس لها في كرة القدم من والدها.

ونشر الأب بعض مقاطعه الرائعة وهو يعلم ابنته «هاربر» بعض حركاته الشهيرة من ملعب كرة القدم يوم الخميس، وشارك نجم كرة القدم السابق البالغ من العمر 42 عامًا فيديو بالأبيض والأسود عن هاربر وهي تركل الكرة مثله، وفي فيديو آخر، أعجب بابنته وهي تركل الكرة تجاهه.

يبدو أن بيكهام يحب ابنته الصغيرة والتى ستسير على خطى والدها، خاصة وأن الابن الأكبر لبيكهام اختار التصوير، وفي حواره مع إى تى في أغسطس، أوضح بروكلين اختياره قائلا: إنه يستمتع بمشاهده مع والده، ولكنه فقط أراد أن يختار طريقه بنفسه.