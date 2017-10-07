اعتذر رويشي إيدا رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) لأسرة صحافية توفيت عام 2013 عن عمر يناهز (31 عاما) بعد أن ظلت تعمل وقتا إضافيا لمدة 159 ساعة، مع الحصول على يومين فقط إجازة في الشهر.

وخلال الفترة في الفترة من يونيو حتى يوليو 2013، كانت الصحافية ميوا سادو تغطي انتخابات مجلس طوكيو وانتخابات مجلس المستشارين لهيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، وتوفيت في 24 يوليو بعد ثلاثة أيام من السباق الانتخابي الأخير.

ولم يتم الاعلان عن وفاتها إلا الأربعاء الماضي من قبل «إن.إتش.كيه»، بعد أكثر من ثلاث سنوات من توصل مكتب محلي للمعايير العمالية إلى ان الوفاة ناجمة عن «عمل إضافي».