نفذت السلطات في ولاية فلوريدا الأميركية مساء الخميس حكم الإعدام برجل دين بقتل شخصين لكنه ظل مصرا على براءته، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، علما أن الحكم موضع جدل قضائي.

وحقن مايكل لامبريكس بمادة قاتلة بعيد الساعة 22.00 بالتوقيت المحلي (2.00 ت غ من فجر الجمعة)، بعدما رفضت المحكمة العليا في واشنطن طعنا أخيرا تقدم به.

وكان القضاء أصدر حكم الإعدام على لامبريكس البالغ من العمر 57 عاما لادانته بجريمتي قتل في العام 1983، وهو قال الثلاثاء لصحافيين سمح له بأن يلتقي بهم في السجن «لن يكون الأمر إعداما، بل سيكون قتلا بدم بارد». وأضاف «ستقدم ولاية فلوريدا على قتل رجل بريء عمدا».