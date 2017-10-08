في حادث مأساوي لا يصدقه أو يتخيله عقل بشري، أقدم حارس حضانة في البرازيل على رش 7 أطفال في الرابعة من العمر مع معلمتهم التي تبلغ 47 عاما بالكحول وأحرقهم.

وأعلنت السلطات البرازيلية امس الأول مقتل الأطفال السبعة مع معلمتهم بعدما قام حارس المبنى برشهم بالكحول وإحراقهم أحياء.

الحادثة وقعت صباح الخميس في حي فقير في بمدينة جاناوبا التي تضم سبعين ألف نسمة وتبعد حوالي 600 كلم عن بيلو اوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس (جنوب شرق).

يذكر أن الحارس نفسه مات محترقا بعد ساعات. وأعلنت السلطات المحلية أنه يعاني من «مشاكل عقلية».

كما أسفر الحريق عن إصابة نحو 40 شخصا بجروح، تم نقلهم إلى ثلاث مستشفيات في المنطقة حسب درجة خطورة إصاباتهم.