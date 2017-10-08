قام ضابط في الشرطة الأميركية بإطلاق النار على ممثل كان يصور مشهد سرقة، لاعتقاده أنه يسطو على المصرف في الحقيقة.



فقد تلقى مركز الشرطة الأميركية مكالمة هاتفية تفيد بوجود عملية سطو مسلح في مدينة كراوفوردسفيل، بولاية إنديانا، فتوجّهت عناصر الشرطة فوراً إلى المكان المذكور لتجد رجلاً مسلحاً ملثماً يخرج من باب أحد المباني.



وفي فيديو نشرته الشرطة الأميركية، يظهر ضابط في القوى الأمنية وهو يطلق رصاصة من مسدسه باتجاه الرجل الملثّم، ولكن لحسن الحظّ لم تصبه! ليلقي الممثل من بعدها البندقية أرضاً ويخلع القناع محاولاً إقناع الضابط بأنّ ما كان يحصل عبارة عن مشهد تمثيلي في فيلم.



وتبيَّن أن الممثل الذي نجا من الحادث، هو المغني الأسترالي جيف دوف، كما أعلنت شرطة ولاية أنديانا أنها في صدد إجراء تحقيق موسّع، إذ لم يتم إعلامها مسبقاً من قِبل شركة الإنتاج بأن مشهداً من هذا النوع سيصّور في ذلك النهار.