أشرف العبداوي، شاب تونسي، يبلغ من العمر 20 سنة، لم يخرج من منزل أهله منذ حوالي 10 سنوات، بعد أن قامت عائلته بشدّ وثاقه في غرفة معزولة بحبل، بسبب إصابته بمرض التوحد.

وظهر العبداوي في مقطع فيديو تداوله مستخدمو التواصل الاجتماعي بكثافة، اليوم الجمعة، الشاب حافي القدمين، مربوطا بحبل غسيل إلى الحائط في غرفة مظلمة تفتقر لأبسط مقومات العيش، ويحاول في بعض الأحيان الخروج إلا أن وثاقه يمنعه من تجاوز عتبة باب الغرفة، كما ظهرت والدته وهي عاجزة عن الاقتراب منه.

وبررت عائلة العبداوي أصيلة محافظة القيروان وسط تونس، حبس ابنها إلى سلوكه العنيف الناتج عن إصابته بمرض التوحد، حيث بات يشكل مصدر خطر على عائلته، ويقوم بتعنيف كل من حوله كلما فك قيده، إضافة إلى أنه يصدر أصواتا تزعح جيرانه، وأضافت أن الأطباء عجزوا عن علاجه، كما رفضت المراكز الخاصة بالمعاقين قبوله.