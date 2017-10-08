قررت امرأة من دولة تشيلي الانتقام من زوجها الخائن بعنف مبالغ فيه عندما ضبطته متلبسا بخيانته في سيارة، وسجل الواقعة أحد شهود العيان بتصوير مقطع فيديو.

عرضت صحيفة "ديلي ميل" مقطع الفيديو الذي يظهر سيدة من مدينة أريكا شمالي دولة تشيلي، وهي تقود سيارتها ماركة BMW لتصدم بها سيارة زوجها عدة مرات بعد أن اصطحب سيدة أخرى.

وقالت الشرطة التشيلية إن ردة الفعل العنيفة التي أظهرتها الزوجة جاءت في أعقاب أن خرجت سيدة من متجر ودخلت سيارة الزوج الذي كان ينتظرها بالخارج لكنه لم يكن يعرف أن زوجته كانت هي الآخرى بانتظاره.