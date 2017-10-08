فُجع الملياردير بيتر سايمون، صاحب أغنى شركة ملابس في بريطانيا، وعائلته بخبر وفاة ابنهم الشاب في حادث سير مأساوي.

وتوفي الشاب جورج سايمون (32 عاماً) حين اصطدمت سيارته من نوع بورش 911 توربو بشجرة في منطقة "نورث ماردن" بالقرب من تشيتشستر في ويست سوسكس يوم السبت الفائت.

وكان الشاب يعمل كرجل أعمال بمفرده كما عمل في مجال التطوير العقاري بعيداً عن والده الملياردير بيتر مؤسس علامة الألبسة التجارية "Monsoon" والذي تبلغ ثروته أكثر من 780 مليون دولار.

وعن الحادث المأساوي، ذكرت صحيفة الدايلي مايل البريطانية أنّ جورج سايمون كان بمفرده داخل السيارة حين وقع الحادث الذي أودي بحياته.