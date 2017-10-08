كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، كيف أمتعت مذيعة الأرصاد الجوية في شبكة “سكاي نيوز” الجمهور، عندما أصيبت بنوبة ضحك هستيرية وهي تقدم أخبار الطقس.

وأصيبت “إيزوبيل لانغ” بنوبة من الضحك، فقاومت نفسها محاولة مواصلة تقديم الأخبار، لكنها كانت تنهار من الضحك كل بضع ثوانٍ.

وبينما كانت تهزّ رأسها وتحاول جاهدة استجماع رباطة جأشها، قالت للمشاهدين: “إنه يوم غريب، يا إلهي، أنا لا أعرف ما الذي يحدث، فأنا عادة لا أصاب بمثل هذه النوبات”.

وبعد عدة محاولات من قبلها للتماسك، انهارت المذيعة البالغة من العمر 47 عامًا من الضحك، قائلة: “أنا لا أعرف ما يجري”.

وبعد مشاهدة المشهد الهستيري تساءل العديد من المشاهدين عن سبب ضحكها، ولكن أغلب التعليقات كانت إيجابية، حيث قال أحد المشاهدين على تويتر: “لقد سعدت بمشاهدتها وهي تضحك في الصباح”.

وقال آخر: “أحب الضحك أثناء مشاهدة تقرير الطقس الصباحي”.

لكن البعض الآخر لم ير الجانب المضحك، حيث كتب أحد المشاهدين: “هل سمع أي شخص فعلاً أنباء الطقس وسط الضحك الطفولي، ماذا حدث للاحترافية؟”.