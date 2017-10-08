قامت أمينة جولشن ملكة جمال تركيا لعام 2014 بخطوة جريئة، بإلغاء متابعة كل أصدقائها والفنانين الذكور التي تتابعهم على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الملكة والممثلة التركية أقدمت على هذا الفعل، استجابة لطلب مسعود أوزيل، لاعب كرة القدم الألماني، الذي لا يرتاح لزملائها الرجال. لهذا السبب طلب منها إلغاء متابعة زملائها الذكور، وخصوصا الفنان تولجاهان سايشمان، الذي لعبت الى جانبه بطولة مسلسل «لن أستسلم أبدا». هذه الخطوة التي قامت بها أمينة، أثارت دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلا طويلا بين مؤيد ومعارض للفكرة.