أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن إجراءات جديدة قد تؤدي إلى حرمان ملايين الأميركيات من إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل مجانا.

وقالت وزارة الصحة إن أرباب العمل وشركات التأمين يمكنهم الآن إعفاء أنفسهم بناء على أسباب دينية أو أخلاقية من الالتزام بتوفير عقاقير منع الحمل أو غيرها من وسائل تحديد النسل الأخرى. وهو ما كان يتعين على هذه الشركات القيام بذلك بموجب قانون أقر في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما.

وجاء الإعلان تنفيذا لتعهدات ترامب خلال حملته الانتخابية السابقة في سباق الرئاسية الأميركية.

وهاجمت منظمات ناشطة في مجال حقوق المرأة القرار، بينما رحبت به منظمات وجماعات دينية ومحافظة. فيما حذر البعض من أن هذه الخطوة تضر بأكثر من 62 مليون امرأة.

وقالت زعيمة الحزب الديموقراطي في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن ازدراء إدارة ترامب للمرأة وصل إلى مستوى جديد من التدني.

غيــر أن القــرار لقــي ترحيبـــا من المسيحيين الإنجيليين والجمهوريين في البرلمان (الكونغرس). لكن على المستوى القضائي، رفع بالفعل الاتحــاد الأميــركي للحريات المدنية دعوى للطعن ضد القرار.

وكانت توفير وسائل منع الحمل المجانية مادة مهمة فيما يعرف بـ «أوباما كير»، وهو مشروع سعى الرئيس الأميركي السابق أوباما من خلاله لإصلاح نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.