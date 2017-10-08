أكد المغني الكندي ذا ويكند أنه التقى بفتاة أحلامه وذلك حسب ما أعلنه موقع «هوليوود لايف»، وكان ويكند قد بدأ علاقة جديدة مع المغنية العالمية سيلينا غوميز وذلك بعد انفصاله عن عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، وأكد ذا ويكند لأحد أصدقائه أنه لا يريد التروي في طلب التقدم بالزواج منها، كونه يخطط لزواج مميز.

وأشارت مصادر مقربة من الثنائي أنه من المحتمل أن يكون الزواج بعد انتهاء جولة ذا ويكند الغنائية منتصف ديسمبر المقبل، أي ربما في أواخر العام الحالي، أو بداية العام المقبل، أو في أعياد رأس السنة، وهو الوقت المناسب لشفاء سيلينا من عملية زراعة الكلية التي خضعت لها بعد، حيث تبرعت صديقتها المقربة بكليتها لها.