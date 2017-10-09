ارتكبت أم من مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن الأمريكية، تدعى إميليا ديستاسيو، 23 عامًا، جريمة مروعة بحق ابنها البالغ من العمر أربع سنوات، حيث وضعته في حوض الحمام ثم أشعلت النار فيه حتى تفحم أمامها.

وحسب صحيفة “ميرور”، رأى الجيران تصاعد الدخان من شقة الأم، وظنوا أنه حريق وأبلغوا الشرطة لإنقاذ الضحية بالمنزل.

وعندما جاءت الشرطة وجدت جثة الطفل المتفحمة وسط ملابس محترقة وضعت الأم فيها الطفل كي تشعل النار فيه.

كما أوضحت الشرطة أن يدي الطفل كانت مربوطة خلف ظهره بسبعة أحزمة، كما كان هناك حقيبة من البلاستيك فوق رأسه داخل البانيو.

وألقت الشرطة القبض على الأم وهي تجوب بالشارع بعد اتهامها بتهمة القتل من الدرجة الأولى، وتم الحكم عليها بالسجن مدى الحياة.

وأعرب والد المتهمة رالف ديستاسيو عن صدمته الشديدة تجاه هذه الواقعة، حيث قال إنها تعاني من مشاكل بالصحة العقلية لكنه غير مصدق ما فعلته بابنها.