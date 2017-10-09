أقدم مواطن تركي في مدينة يوزجات وسط تركيا على قتل زوجته وحمويه بعد أن اقتحم منزلهم وأطلق النار عليهم إثر خلاف عائلي مستخدماً بندقية صيد.

ووفقاً لصحيفة Posta المحلية، فقد خرج القاتل صدّيق جوكوز البالغ من العمر 24 عاماً ببث حي ومباشر بعد الحادثة بلحظات قليلة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك؛ ليؤكد تنفيذه العملية معلناً شعوره بالندم. ومن ثم أقدم على الانتحار.

وأكد جوكوز قبل انتحاره أنه ارتكب الجريمة رداً على رفض زوجته وعائلتها طلبه رؤيةَ طفله البالغ من العمر عام ونصف مضيفاً أنه لم يؤذهم طوال الفترة الماضية قبل أن يجبروه على ارتكاب جريمته على حد تعبيره.

وقال جوكوز الذي بدأ خدمة البث المباشر من على تلة مطلة على قريته مخاطباً أصدقاءه عبر الخدمة ذاتها، "هل سبق وشاهدتم إنساناً يؤذي ابنه بإرادته"، مؤكداً أنه فعل ذلك بعد أن وصل لطريق مسدود مع عائلة زوجته.

وأدار القاتل كاميرا هاتفه بعد ذلك نحو قريته مؤكداً أنه لم يؤذِ احداً فيها خلال الفترة التي عاشها مع سكانها قبل ارتكاب الجريمة. وشاهد مقطع الفيديو الذي نشره القاتل أكثر من 24 ألف شخص عبر صفحته الشخصية وصفحات أخرى نشرته بعد الحادثة. وبعد انتهاء البث المباشر عثرت الشرطة في المدينة على جوكوز وقد أطلق النار على نفسه وانتحر.

ووثقت خدمة البث المباشر الخاصة بموقع فيسبوك العديد من الأحداث وجرائم القتل منذ إطلاقها ما تسبب بتوجيه انتقادات حادة للموقع الذي تحاول إدارته التغلب على مثل هذه الحوادث وغيرها.