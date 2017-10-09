أظهر فيديو نشر حديثا على يوتيوب مهارة استثنائية لسائق شاحنة في ركنها ضمن مكان ضيق جدا.

وقال موقع "غيزمودو" إن بعض السائقين يستحقون "جائزة نوبل للقيادة" بسبب حرفيتهم العالية، وهذا السائق أحد هؤلاء.

ويبيّن الفيديو، الذي نشره حساب "سائقو الشاحنات بالولايات المتحدة الأميركية" على يوتيوب، سائق شاحنة ضخمة وهو يحاول جاهدا ركن مقطورته في مكان ضيق جدا.

ويبدو من خلال الفيديو أن مهمة السائق لم تكن سهلة بما فيه الكفاية، على اعتبار أن المكان كان ضيقا وفي نفس الوقت كان السائق مطالبا بعدم الاصطدام بالشاحنتين اللتين يركن مركبته بينهما.

وكشف الفيديو، الذي جرى التقاطه بواسطة "درون"، الجهد الكبير الذي بذله السائق قبل أن ينجح في مهمته دون تعريض شاحنته للضرر.