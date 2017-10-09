اعترف ثلاثة أشخاص بضلوعهم بحادث سير مروّع بعد أن صدم أحدهم رجلاً يبلغ ثلاثة وخمسين عاماً، فطار في الهواء بقوة هائلة، وفق ما ذكر موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

صدمت السيارة أندي باين فطار على علو عدّة أمتار في الهواء، ونقل على الفور إلى المستشفى لينجو بأعجوبة بعد سلسلة من الفحوص.

وأكّد آدم ماكديرموت (33 سنة) دوره بهذا الحادث الخطير بالتعاون مع كلارك ووكر الهارب من العدالة بسبب القيادة من دون تأمين أو ترخيص وتخطي قوانين السير، وروبرت بيرنز (30 سنة) المتهم بالتآمر مع آدم في تحريف قضية العدالة.

وقع الحادث المروع عندما كان أندي يعبر الطريق في مونتاغ بلاس في كيمبتاون في بريطانيا. ومن المقرّر أن يحاكم المجرمون الثلاثة.