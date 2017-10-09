قرّر العروسان هوما موبين وأرسلان سيفر بات السفر إلى اليونان لقضاء شهر العسل ولكن الحظ لم يحالفهما.



ووفق موقع "ميترو"، لم يُمنح الزوج تأشيرة لدخول البلاد عندما حان موعد الرحلة فذهبت هوما بدونه ورافقها والداه.



لم تعرف العروس طعم المتعة وحدها فأخذ والدا أرسلان يلتقطان صوراً لها في المواقع السياحية التي كان الزوجان قد قررا زيارتها، وظهرت هوما في الصور التي أرسلتها إلى زوجها باسطةً يدها وكأنّها تحضنه لتعبّر عن مدى الحزن الذي تشعر به وافتقادها له.



وسرعان ما انتشرت صورها المضحكة هذه على مواقع التواصل الإجتماعي وجعلت منها حديث الساعة.