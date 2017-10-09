تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من المهتمين بالكائنات الفضائية والظواهر الخارقة مقطع فيديو غريب، يظهر فيه ما يعتقد أنه جسم فضائي طائر، يحلّق بالقرب من فوهة بركان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الفيديو الذي التقط يوم 9 يونيو (حزيران) الماضي، وتم نشره مؤخراً على يوتيوب، يظهر جسم لامع يتحرك بسرعة كبيرة في الزاوية اليسرى العليا، فوق منطقة بركان يلو ستون، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ولطالما اعتبرت منطقة حديقة يلو ستون الوطنية نقطة ساخنة لهواة البحث عن الكائنات الفضائية، حيث يدعي البعض من وقت لآخر، مشاهدة بعضها في المنطقة. ففي أواخر عام 2016، انتشر مقطع فيديو، يظهر فيه جسم طائر يشبه طائرة الدرون، وهو يحلّق فوق البركان.

وقال المدون الشهير حول الكائنات الفضائية سكوت وارينغ: "تقدم حركة هذا الجسم دليلاً على أنه ليس مجرد منطاد هواء ساخن، وفي حال كنت على علم بالأجسام الطائرة الغريبة التي نشهدها في هذه المنطقة كل يوم، فربما يطيش عقلك".

وإلى جانب مشاهدات المركبات الفضائية، لطالما أثار بركان يلو ستون اهتمام الكثيرين حول العالم، بسبب المخاوف من احتمال ثورانه في أي وقت. وعلى الرغم من أن الدراسات تشير إلى أن آخر مرة ثار فيها هذا البركان كانت منذ نحو 70 ألف سنة، إلا أن النشاط الزلزالي حول الحديقة الوطنية، أثار المزيد من المخاوف لدى سكان المنطقة.