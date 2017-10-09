نشرت النجمة العالمية شاكيرا فيديو جديدا أثناء غنائها أغنية إسبانية، وبدوره قام نجم كرة القدم جيرار بيكيه بنقل الفيديو وعلق عليه بالقلوب.

هذا الفيديو والرد هو بمنزلة رد على الأخبار التي أكدت انفصال الثنائي الشهير.

وكان قد نشر أحد المواقع الإلكترونية أخبارا عن انفصال نجم كرة القدم بيكيه عن النجمة العالمية الكولومبية شاكيرا.

وأكدت صحيفة «بيلد» الألمانية أن السبب يعود إلى التزامات الأخيرة وعدم قدرة اللاعب على تفهم ذلك. وأشارت معلومات أخرى إلى أن ما يعزز هذا الافتراض هو نشر شاكيرا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعتها بالفنان الكولومبي مالوما. وهذا الأمر جعل جيرار بيكيه يرد على الصورة من خلال نشر صورة أخرى تظهر فيها شاكيرا وابناهما ميلان وساشا خلال إجازة عائلية، وذلك ليبرر أن الانفصال إشاعة ليس أكثر.