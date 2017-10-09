تعمل خدمة التراسل الفوري واتس آب على تقديم خدمات جديدة في تطبيقها الموجه للشركات والمؤسسات التجاربة ضمن واتس آب للأعمال، حيث تساعد أصحاب الأنشطة التجارية على تأسيس حسابات رسمية يمكن التحقق من ملكيتها وتسمح للمستخدمين بالتفريق بين حسابات النشاطات التجارية وحسابات الأفراد.



وسيقدم "واتس آب للأعمال" العديد من المزايا لأصحاب الحسابات التجارية بهدف التواصل بفاعلية مع الزبائن من خلال الرد على الرسائل وإرسال تنبيهات مفيدة لهم.



الخدمة حالياً لا تزال ضمن الاختبار في نطاق خاص ومحدود للغاية، وهي غير متوفرة بعد للمستخدمين وأصحاب الأعمال التجارية.



أبرز المزايا الموجودة ضمن النسخة التجريبية الأولية من تطبيق واتس آب للأعمال:



الواجهة والإعدادات



يمتاز تطبيق واتس آب للأعمال بنفس واجهة تطبيق واتس آب العادي تماماً حيث ستلاحظ وجود المكالمات والحالة والدردشات في الأعلى.



أما عند الانتقال للإعدادات فستلاحظ ظهور خيارات جديدة أبرزها إعدادات النشاط التجاري وكذلك الإحصائيات.



وحتى الآن لا توفر الإحصائيات الكثير من المعلومات، حيث تقتصر فقط على تقديم عدد الرسائل المرسلة والمستلمة وكذلك مجموع الرسائل التي تمت قراءتها، وبلا شك فإن التطبيق لا يزال في بدايته وقد يتم إضافة مزايا جديدة للإحصائيات لمساعدة أصحاب الأنشطة التجارية على فهم كيفية التفاعل مع العملاء بصورة أفضل.



أما إعدادات النشاط التجاري فتتضمن ميزتين:



الأولى: الملف التجاري



تتضمن الصفحة الرئيسية للملف التجاري صورة موسعة للملف وأي معلومات أخرى تضيفها من اختيارك، إلى جانب اسم النشاط التجاري وكذلك شارة تم التحقق/عدم التحقق من الحساب، وهي الشارة الموجودة في تويتر وفيس بوك للحسابات الموثقة.



ويُمكنك تحرير معلومات الملف التجاري وإضافة الموقع الجغرافي والبريد الإلكتروني ووصف حول النشاط التجاري والموقع الإلكتروني واختيار فئة محددة من ضمن الفئات المتعددة الموجودة للأنشطة التجارية.



الميزة الثانية: الرسائل التلقائية



هي الردود التلقائية التي سيتلقاها العملاء عندما يحاولون الاتصال بك عند عدم تمكنك من الرد.



يُمكنك من خلال الإعدادات تشغيل هذه الميزة أو إيقافها أو جدولة المواعيد الزمنية لتشغيل وإيقاف تشغيل الرسائل التلقائية.



وبالطبع سيكون بوسعك تخصيص الرسائل كما ترغب مع إمكانية إضافة الوجوه التعبيرية لها.



طرق مختلفة لإدارة الحسابات



على الرغم من أن التطبيق سيتم طرحه بصورة منفصلة على متاجر التطبيقات باسم واتس آب للأعمال، إلا أن أصحاب الحسابات التجارية سيكون لديهم خيارات متعددة لإدارة الحسابات.



الخيار الأول هو إنشاء حساب جديد على واتس آب للأعمال فقط، بمعنى دمج الرقم الهاتفي الخاص بالأعمال بحسابك في واتس آب، ويعتبر هذا الخيار الأنسب في حال عدم اعتمادك على تطبيق واتس آب لأي نشاطات أخرى.



أما الخيار الثاني فيتيح لك تنزيل تطبيق واتس آب العادي إلى جانب تطبيق واتس آب للأعمال على نفس الهاتف، مع ربط كل تطبيق برقم هاتفي مختلف، سواءً كنت تستخدم رقم موبايل أو رقم أرضي.



أما الخيار الأخير فهو تنزيل تطبيق واتس آب للأعمال على هاتف وتطبيق واتس آب العادي على هاتف آخر، وهو الأمر الذي يساعدك في الفصل التام بين النشاط الشخصي والنشاط التجاري.



وبلا شك فإن طرح تطبيق واتس آب للأعمال بصورة منفصلة سيساعد أصحاب الأعمال التجارية على إدارة حساباتهم بطريقة مرنة وتجنب الكثير من المتاعب.



أخيراً، حينما يحاول أي شخص التواصل معك على حسابك التجاري في واتس آب، فسيظهر له تنبيه الرسائل المشفرة الموجود في التطبيق العادي إلى جانب نافذة منبثقة تخبره بأنه يتواصل مع حساب ذي طابع تجاري وأنه تم التحقق/عدم التحقق من هذا الحساب.