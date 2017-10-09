انطلقت مساء السبت فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم الفن بمصر والوطن العربي بالإضافة إلى تواجد وزير الثقافة السيد حلمي النمنم.



دورة العام الجاري، التي تحمل اسم الفنان حسين فهمي وتنطلق تحت عنوان "السينما والهجرة غير الشرعية"، شهدت تكريم عدد من نجوم الفن.



جاء على رأسهم الفنان الذي تحمل الدورة اسمه هذا العام، حيث وجه حسين فهمي الشكر في كلمته إلى إدارة المهرجان بسبب اختيارها له.



وأشار إلى كون الإدارة حينما طلبت منه أن يرشح فيلماً قام ببطولته من أجل العرض في المهرجان، قرر أن يختار فيلم "العار" لأن هناك صديقين عزيزين شاركا في بطولته إلى جواره هما نور الشريف ومحمود عبدالعزيز.



حسين فهمي لم يتمالك دموعه عند الحديث عن الثنائي، مؤكداً أن نور الشريف كان هناك دورة تحمل اسمه من قبل، لذلك هو يطلب من إدارة المهرجان أن تكون دورة هذا العام باسم الساحر محمود عبدالعزيز بدلاً منه.



ذلك الأمر الذي قابله الأمير أباظة، رئيس المهرجان، بالتأكيد على أن دورة هذا العام تحمل اسم حسين فهمي، بينما ستحمل دورة العام المقبل اسم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.



وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من نجوم الفن أبرزهم المخرج العائد للساحة الفنية مؤخراً خالد يوسف، وكذلك الفنانة المصرية صفية العمري والمخرج الإسباني أوسكار إبيار رئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، والمخرج التونسي فريد بوغدير.