وجد العلماء أن إساءة استخدام "الغذاء الصحي" (التغذية السليمة) يمكن أن تؤدي إلى العمى، نقص الفيتامينات والاضطرابات النفسية.



خلال الحمية الصارمة، يعاني الجسم من نقص حاد من المواد الضرورية، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور الأمراض العصبية والوظيفية للأعضاء والأنظمة، حسب موقع "وان واس".



وينبغي أن يفهم الشخص الملتزم بحمية الغذاء الصحي، أنه يوجد مخاطر صحية لذلك. المرضى الذين اجتازوا الحمية النباتية تدريجيا والأشخاص الذين تناولون فقط الفاكهة، لوحظ تساقط الشعر لديهم، وضعف الرؤية، والإصابة باللإكتئاب.



وقد أصيب أحد الفرنسيين الذي كان يتبع حمية صارمة بالعمى، وذلك من نقص فيتامين ب 12، حيث يمكن الحصول على هذا الفيتامين فقط من المنتوجات الحيوانية، والحليب والسمك والبيض. يقول اختصاصي التغذية إن المريض فضل العمى على إيذاء الحيوانات.



ويصاب الشخص بمرض فقدان الشهية، عندما تصبح الرغبة في الأكل السليم هاجس، مما يؤدي إلى اضطرابات نفسية وفي بعض الأحيان إلى الأذى البدني، ويطلق الأطباء الفرنسيون على هذه الحالة "فوبيا" وليس رغبة في تناول الطعام الصحي. ووفقا لبعض التقارير، فإنه يؤثر على 2-3٪ من الشعب الفرنسي، في حين أن النساء يعانين من هذه الحالة ضعف عدد الرجال.



ويمكن أن يصاحب الحمية عدة أمراض، منها التسمم الغذائي وتسممات سببها خوف الإنسان من تناول البيض والحليب واللحوم.



كما يخافون أيضا من المضادات الحيوية، والأطعمة المعدلة وراثيا، مما يحد من الأطعمة التي يتناولونها وبالتالي تعريض صحتهم لمخاطر المناعة الذاتية.