إذا قررت في يوم من الأيام زيارة قرية أوبيدوس في البرتغال التي تعود إلى القرون الوسطى، فلن تحتاج إلى عناء إحضار الكتب معك إذا كنت من عشاق القراءة، حيث تفتخر القرية بفندق على شكل مكتبة، يضم أكثر من 50 ألف كتاب.

وتم إنشاء فندق "ذا لايبرري مان" عام 2015، وتحول في وقت قياسي، إلى أفضل فندق في العالم لعشاق القراءة، ويضم مجموعة مجموعة متزايدة من الأعمال الأدبية، ومعظمها مكتوب باللغة الإنكليزية، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ويمكن العثور على الكتب، في كل مكان وزاوية في الفندق، سواء كان ذلك في الصالة الواسعة، أو في غرف النوم البالغ عددها 30 غرفة، وحتى في القبو المخصص للمشروبات، وتغطي الكتب معظم الموضوعات، مثل الرويات والشعر والأدب والطبخ وغير ذلك.

ولكن ماذا يحدث إذا انتهت مدة إقامتك في الفندق، ولم تكمل قراءة الكتاب؟ حسناً، يمكنك أخذ هذا الكتب معك إلى المنزل، فمعظم الكتب الموجودة يمكن شراؤها، ويصل سعر بعضها إلى 550 دولاراً، ومع ذلك، يفضل معظم الزبائن قراءة الكتب في الفندق بدلاً من شرائها.

وعلى الرغم من أن أوبيدوس ليس الفندق الوحيد في العالم الذي يقدم مفهوم القراءة، ولكن ما يميزه، أنه يضم أكبر مجموعة من الكتب. فعلى سبيل المثال يضم فندق ليبراري حوالي 6000 كتاب، ويقدم فندق ناينز في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية للزائرين مجموعة تضم 3000 كتاب.