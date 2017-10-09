القطة الأوروبية المدللة، «موغلي» حظيت بشهرة كبيرة عبر مواقع التواصل في دبي وخارجها بعدما نشر صاحبها المغامر على حسابه في «إنستغرام»، تفاصيل رحلتها العابرة للقارات على دراجته النارية من ألمانيا إلى دبي مرورا بدول عدة .

بدأت رحلة المغامر مارتن كالوكا مع قطته في 25 أغسطس الماضي من روزنهايم في بافاريا بألمانيا وقد وثق رحلتهما على الدراجة النارية على حسابه الخاص على إنستغرام والذي يحمل اسم القطة موغلي (motomogli.)

خلال رحلتها للوصول إلى دبي ستعبر القطة موغلي 15 دولة منها النمسا وسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة وتقضي الليالي في خيمة متنقلة مع مالكها الذي يدللها ويوفر لها كامل وسائل الراحة والترفيه.

ودوّن المغامر كالوكا عبر حسابه في انستغرام، أن السفر مع موغلي تطلب تحضيرا مسبقا مثل تطعيمها لحمايتها من الأمراض، والتزود بالمزيد من طعام القطط ومستلزمات التخييم.

مارتن كالوكا هو شاب في الثلاثينات يعشق المغامرة، كانت مغامرته الأولى على دراجته النارية في فيتنام، ليقرر بعدها الانطلاق في جولة أخرى عبر القارات من ألمانيا إلى دبي.

ومن المتوقع أن يصل الشاب وقطته إلى دبي شهر نوفمبر المقبل، حيث قرر الإقامة في هذه المدينة الساحرة والعمل فيها لبضعة أشهر لتوفير نفقات مغامراته المقبلة.