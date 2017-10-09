تغلغت التكنولوجيا في جميع مناحي حياتنا، حتى وصلت إلى الطائرة الورقية البسيطة التي كنا نلهو بها داخل الفصول الدراسية أحياناً.

POWERUP DART هي طائرة ورقية، قادرة بالفعل على الطيران، يُمكنك التحكم بها لغاية 60 متراً من خلال الهاتف الذكي عبر تطبيق خاص يدعم نظامي أندرويد وآي أو إس.

الطائرة، التي تزن 11.5 غراماً، يُمكنها التحليق بسرعة 25 ميلاً في الساعة كحد أقصى، كما أنها تحتاج للشحن لمدة 25 دقيقة لكي تتمكن من التحليق 10 دقائق.

ويتيح لك التطبيق الخاص بالطائرة على الهواتف الذكية القيام ببعض الحركات الاستعراضية أثناء تحليق الطائرة في الجو مثل الطيران على هيئة حلقات وغيرها.

الطائرة متوفرة للطلب المسبق على موقع كيك ستارتر للتمويل الجماعي بسعر يبدأ من 29 دولاراً أمريكياَ.

مع العلم أن حملة التمويل، التي ستستمر حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تمكنت حتى الآن من جمع ما يزيد عن مليون دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن يبدأ شحن الطائرة للمستخدمين الذين قاموا بالطلب المسبق اعتباراً من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.