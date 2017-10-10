دعاء خطاب

رصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي فرحة الجالية المصرية في الكويت بفوز منتخبهم الوطني بالتأهل لكأس العالم بعد فوزه على نظيره الكونغولي بهدفين سجلهم اللاعب المصري محمد صلاح.

وأظهر المقطع العشرات من المصريين وهو يجوبون شوارع الكويت ،ورفع المحتفلون العلم المصري وسط ترديد الهتافات والأغاني فرحًا بوصول مصر إلى كأس العالم، وذلك بمنطقة خيطان.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي لحظة احتفال وافدون مصريون ومواطنون كويتيون في أحد مقاهي الكويت بتسجيل اللاعب محمد صلاح هدف لصالح المنتخب المصري .

وأظهر المقطع فرحة الكويتيين والمصريين معًا وتشجيعهم وهتافهم وصراخهم من الفرحة فور تسجيل صلاح لهدف الفوز.





الكويتيون يغردون في حب مصر

وفي تجسيد واضح لمشاعر الإخاء والمحبة بين الشعبين المصري والكويتي ضجت وسائل التواصل الإجتماعي في الكويت اليوم بعبارات تشجيعية عقب تأهل المنتخب المصري لكرة القدم لمونديال روسيا 2018.



ودشن مغردون عبر موقع التدوين المصغر تويتر هاشتاق #مصر_ الكونجو ، #صلاح_الخير ، #مصر_الى_كأس_ العالم

حيث تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً "التريند" على موقع تويتر عالميًا، بأكثر من 13 ألف تغريدة.



ردود أفعال متباينة

من جانب آخر ، دخل الإعلامي المصري عمرو أديب، في وصلة رقص عقب تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لمونديال روسيا 2018، وسط الأغاني الوطنية التي هزت أرجاء الأستوديو.

وبكى نجم الزمالك السابق خالد الغندور، بطريقة هيستيرية، بعد انتهاء المباراة ، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه النجم محمد صلاح باحرازه هدفين خلال اللقاء.





وقاد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، المنتخب المصري، لفوز صعب على نظيره الكونغولي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، لتتأهل مصر إلى مونديال روسيا بعد غياب 28 عاما.