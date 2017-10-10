ألقت الشرطة الأميركية القبض على شاب أميركي خلال محاولته رؤية عمدة نيويورك، وهو في حالة هلع مشيراً إلى أنّه جاء من العام 2048 وأنّ الفضائيين سيغزون العالم وعلى الجميع مغادرة الأرض.

الشاب الأميركي واسمه برانيب جونسون كان في حالة "سكر" وادّعى أنّ الفضائيين هم من جعلوه ثملاً بالخمر وأرسلوه إلى الماضي.

أضاف جونسون حسب صحيفة "سي إن إن" التركية، أنّه جاء بالخطأ إلى عام 2017 لقد أرسل إلى العام 2018 بالفعل.

وبرر طلبه برؤية العمدة ليشرح له كيف سيتم غزو الأرض العام المقبل، مدعياً بأنّه جاء من ولاية وايومنغ اسم ولاية من ولايات أميركا في المستقبل.

وكان جونسون قد نشر عبر صفحته على "فيسبوك" صوراً مختلفة لفضائيين، مستوحاة ومأخوذة من أفلام.

ولم يصدر بعد أيّ تفاصيل عن مصير الشاب الأميركي وحالته النفسيه أو الذهنية التي دفعته لمثل تلك التصريحات.