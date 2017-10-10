رصد مقطع فيديو استهتار شابين بأحد رجال الأمن التابعين للإدارة العامة للمرور أثناء تأدية عمله في أحد الشوارع.

وأظهر المقطع المصور من داخل السيارة التي كان يستقلها الشابان إمساك أحدهما بسيجارة يبدو أنها سيجارة من الحشيش المخدر.

كما رصد المقطع توجيه أحدهما سلاحاً باتجاه رجل الأمن الذي يبدو أنه كان منهمكاً في تسيير حركة المركبات ولم ينتبه لما قاما به.

وأثار المقطع استياءً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقبض على الشابين المستهترين وإحالتهما إلى الجهات الأمنية المختصة لينالا عقابهما الرادع.