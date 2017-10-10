قرر شاب مغربي الانتقام من تلميذة قاصر بطريقة بشعة عقب رفضها إقامة علاقة عاطفية معه.

ووجه الشاب للفتاة، في يوم الجمعة، بضع طعنات غائرة بواسطة سلاح أبيض، أصابتها في وجهها، ما تسبب في غضب كبير في مدينة القصر الكبير التي شهدت الجريمة.

وفي التفاصيل، فإن الشاب (البالغ 18 عاما) ظل يتصل بالتلميذة الضحية وهي تصغره في العمر، عبر الهاتف بضع مرات، ويحاول حثها على الارتباط بعلاقة غرامية معه، لكنها في كل مرة ترفض طلبه الملح، وفق موقع “اليوم 24”.

وبعد رفض الفتاة، صار المتهم يلاحقها ويترصدها، وتتبعها حيث مدرستها، حتى اعترضها في أحد الأزقة، موجها لها طعنات غائرة أصابت وجهها، ثم لاذ بالفرار.

وتمكن الأمن لاحقا من اعتقال المتهم، بعدما حددوا مكانه عبر الهاتف الجوال، في منزل أسرته.