اقتحم لص مطعم في ولاية لونغ آيلاند بالولايات المتحدة الأميركية مرتين، قام خلالهما بصنع وجبة طعام له بعد أن قام بالسرقة.

ونشرت وسائل إعلام أميركية قيديو كاميرا المراقبة للص وهو يقوم بالطبخ في مطبخ المطعم المظلم، بعد أن قام بسرقة أموال المطعم من درج الأموال الخاص.

وقام الرجل باقتحام مطعم "نيليز تاكيرا" الساعة الثانية فجرا، في يومين متتاليين الأسبوع الماضي، وقضى قرابة 45 دقيقة وهو يحضر وجبة عشاء كاملة.

وقال مدير المطعم لقناة "أي بي سي": "لقد قام بطهي الطعام بطريقة احترافية، لقد كان على علم كامل بإجراءات السلامة أثناء الطبخ".

وعندما انتهى اللص من وجبته، قام بغسل الأطباق والأدوات التي استخدمها في عمليته، قبل إرجاعها إلى مكانها الأصلي.

وأضاف المدير: "الرجل كان دقيقا جدا في عمله لدرجة أننا لم نلاحظ اختفاء أي شيئ، إلى أن فتحت درج الأموال لاكتشف أننا قد سُرقنا".



