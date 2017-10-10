حصلت أغنية "هوم ناهي سودرينج" Hum nahi sudrenge الـ 31 مليون مشاهدة، عبر موقع الـ"يوتيوب"، خلال الفترة الماضية، وهي الأغنية التي طرحتها الشركة المنتجة للفيلم الهندي الجديد Golmaal Again، للترويج عن الفيلم المنتظر طرحه قريبًا بدور العرض الهندي.

وبحسب صحيفة هندوستان تايمز، فإن الأغنية مليئة بالحيوية والحركة، وتعبر عن قصة الفيلم التي تدور أحداثه فى إطار كوميدي رومانسي، و أنه يحتوي على الدعائم الملونة والملابس الزاهية الهندية الجميلة، والإستعراضات الهندية بين أبطال الفيلم.

يذكر أن الفيلم بطولة أجاي ديفجان، والفنانة بارنيتي شوبرا، وغيرهم من نجوم الهند، من تأليف أمال ماليك، ومن المقرر طرح الفيلم فى 20 أكتوبر الجاري بالتزامن مع فيلم الفنان الهندي عامر خان "سكريت سوبر ستار"، الذي أعرب عنه أرمان مالك بأن الأغنية ليست استثنائية ولكن لديها لحن مفعم بالحيوية لذلك، مما يعني أنه قد يجد بعض المتسللين بين الحشد النادي.