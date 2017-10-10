كشفت صحيفة "حرييت" التركية أن النجم اوزجان دينيز (45 عاماً) نُقل الى المستشفى بشكل طارئ، إثر إصابته بأزمة صحية مفاجئة.

وفقد النجم التركي وعيه في موقع تصوير الجزء الثاني مسلسل "عروس اسطنبول" الذي تشاركه بطولته الممثلة أصلى نور.، ويحقق النسبة الأعلى من المشاهدات في تركيا.

وكشف الشقيق الأصغر لأوزجان أن الأخير يخضع حالياً للفحوضات الطبية اللازمة، بخاصةٍ أنه زار المشفى أكثر من مرة في الأسبوعين الماضيين، بسبب فقدان وعيه المتكرر.

يُشار الى أن دينيز عقد خطوبته أخيراً على شيدا اكتان التي تصغره بـ25 عاماً.