خفتت أضواء شارع في لاس فيغاس الاميركية، تكريماً للضحايا الذين سقطوا في المجزرة التي وقعت الأسبوع الماضي. وجاء تخفيف الأضواء على طول الشارع، خطوة تشكل تحية لضحايا المجزرة التي وقعت ليل الأحد الماضي.

ويذكر أن رجلاً يدعي ستيفن بادوك (64 عاما) أطلق النار على حشد من الجماهير في حفل موسيقي في لاس فيغاس من غرفة في الطابق 32 بفندق ماندالاي باي في مهرجان غنائي ليل الأحد الاثنين 2 اكتوبر. وبعد قتله العشرات وجرح المئات انتحر بادوك بإطلاق النار على نفسه قبل أن تصل إليه الشرطة.

ويعد هذا أسوأ حادث إطلاق نار في التاريخ الأميركي الحديث.