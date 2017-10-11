وثقت مواطنة سعودية بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تلفيات كبيرة، تسبب فيها انفجار قدر ضغط داخل مطبخ منزلها أثناء استخدامه.



ويظهر المقطع القدر بعد انفجاره في المطبخ، الأمر الذي أحدث تلفيات كبيرة في جميع أرجاء المكان، مشيرة إلى أن العناية الإلهية نجّتها من التعرض للإصابة أو الموت لو كانت متواجدة في المطبخ لحظة الانفجار.



يشار إلى أن قدر الضغط يُستخدم لطهي الطعام، خاصة الذي يأخذ وقتاً طويلاً في القدر العادي، وتعتمد طريقة استخدامه على إغلاق كل المنافذ فلا يخرج البخار منه فيُسرّع ذلك من نضج الطعام فيه ويأخذ عادة أقل من نصف المدة التي يحتاجها الطعام للطهي في القدر العادي