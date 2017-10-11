وجهت الهيئة القضائية لمحكمة الشارقة الشرعية تهمة الاعتداء لفتى آسيوي ضرب آخر على رأسه بأداة حادة تسببت له بعاهة مستديمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 5 سنوات ماضية، حيث نشب شجار بين المتهم والمجني عليه؛ فقام بضربه بآلة حادة على رأسه مسبباً له عاهة مستديمة، ثم اختفى الفتى عن الأنظار لمدة 5 سنوات منذ وقوع الحادثة، ما جعل أهله يعيشون في حالة من القلق وبدء البحث عنه من قبل أهله والشرطة إلى أن تم العثور عليه وإعادة محاكمته كونه صدر عليه حكم غيابي بالسجن.

وقدم محامي المتهم مذكرة دفاع ذكر خلالها أن المتهم وقت الحادثة كان حدثاً ولم يبلغ الـ16 عاماً، وأن ذوي الفتى الآخر قدموا تنازلاً عن حقهم موثق من كاتب بالعدل.