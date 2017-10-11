لا يزال الشاب العربي الثري آدم علي؛ 29 عاماً، يسخر من الشرطة البريطانية عبر أشرطة الفيديو التي يطرحها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود سياراته الفاخرة بسرعة قصوى تصل إلى 290 كلم في الساعة.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، آدم علي؛ شاب عربي غني يسير بسيارات فاخرة كـ "بورش كاريرا"، ويلبس ساعات ذهبية باهظة الثمن من نوع "روليكس"، يقوم دائماً بخرق قانون المرور من خلال استعماله أقصى سرعة السيارات، كما يُفضل القيادة وهو يقوم بحركات غريبة.

توقيف وهروب

سبق أن ألقت الشرطة البريطانية القبض على آدم؛ لكنه هرب من الأحكام القضائية المنطوقة بحقه بعد الإفراج عنه أول مرة بكفالة.

كما قامت الشرطة بتفتيش بيته؛ حيث عثرت على طلقات رصاص خاصّة بمسدس، إضافة إلى جهاز هاتف نقال من نوع آيفون يحتوي على مقاطع فيديو عدة تصوّره وهو يحطم الحد الأقصى للسرعة بسيارته الفاخرة.

مقاطع فيديو

في مقطع فيديو آخر يظهر الشاب الثري وهو يسوق بسرعة 237 كيلو متراً في الساعة على الطريق الرابط بين هارلو ولندن.

كما وجدت الشرطة البريطانية أشرطة فيديو أخرى لآدم؛ وهو يقود سيارته بيد واحدة ويضع قدمه على لوحة القيادة.

وأظهرت مقاطع أخرى آدم؛ وهو يقود بينما يضع ابنه، البالغ من العمر سنة واحدة، بالمقعد الأمامي، وظهر في مقطعٍ آخر وقد تجاوز سرعة 290 كيلو متراً في الساعة.

إدانة

قامت محكمة المحلفين لمدينة ساوثوارك كراون بإدانة آدم علي؛ غيابياً، بتهمة القيادة المتهورة وتهديد حياة الآخرين.

وكشف المدعي العام في البلاد، أن الشاب غادر بريطانيا إلى دبي أخيراً، وتحتمل الشرطة أنه يحمل جواز سفر مزوّراً؛ ما يجعله يفلت من المراقبة.

وبحسب الصحيفة، فإن حسابه على موقع "إنستجرام"، يتابعه أكثر من 62 ألف شخص، وهو يضم صوراً لساعات رولكس الثمينة، وملابس باهظة الثمن.

وخضع آدم؛ لعقوبة السجن لمدة 6 أشهر أخيراً، بعد عقوبة أخرى أصدرتها المحكمة لمدة سنتين في وقت سابق.

كما مُنع آدم؛ من قيادة السيارات لمدة سنتين ودفع غرامة مالية بلغت 2800 جنيه إسترليني.





