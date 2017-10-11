كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الثلاثة أهداف المرشحة لنيل جائزة أجمل هدف في العام 2017 والتي يطلق عليها "جائزة بوشكاش" والتي ضمت أجمل الأهداف التي شهدتها ملاعب كرة القدم العالمية بحيث يتم تتويج أحد تلك الأهداف في الجائزة الحفل الذي سينظمه "فيفا" في 23 أكتوبر الأول في لندن.

وضمت قائمة أجمل ثلاثة أهداف كلا من هدف لاعب فريق أرسنال الإنكليزي، أوليفييه جيرو وكذلك هدف سجله اللاعب الجنوب إفريقي لفريق باروكا أوسكارين ماسولوكي والهدف الذي سجلته اللاعبة الفنزويلية دينا كاستيلانوس وسيصار لتتويج صاحب أجمل هدف عبر التصويت الالكتروني.

وتمكن جيرو من تسجيل هدف رائع للغاية لفريق أرسنال في شباك كريستال بالاس الإنكليزي ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الذي سجله على طريقة "العقرب".

فيما نجحت الفنزويلية دينا كاستيلانوس المرشحة لجائزة لأفضل لاعبة في العالم لعام 2017، بتسجيل هدف استثنائي من منتصف الملعب في اللقاء أمام الكاميرون ضمن منافسات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في الأردن 2016.

وسجل الحارس أوسكارين ماسولوكي هدف التعادل المذهل في الدقيقة الأخيرة لصالح لنادي باروكا في شباك أورلاندو بايريتس وبكرة مقصّية أذهل بها جماهير المستديرة الساحرة حول العالم.

ودعا "فيفا" الجماهير للتصويب على اختيار أفضل هدف "جائزة بوشكاش" من بين تلك الأهداف الثلاثة على أن ينتهي التصويت يوم الإثنين 23 أكتوبر الأول حيث سيتم تسليم الفائز بالجائزة في مدينة لندن التي ستستضيف حفل جوائز الأفضل.











