أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة نظيره الدولي (فيفا)، على اعتماد صورة التقطت بعد لقاء مصر والكونغو، الأحد، كتجسيد لأن "كرة القدم أداة للأمل والإرادة".

والصورة التي أثارت إعجاب الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تصور شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بقدم واحدة، يطير في الهواء مستندا إلى عكازيه، فرحا بفوز منتخب "الفراعنة" على ضيفه الكونغولي وتأهله إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

والصورة التي اعتبرها مرتادو مواقع التواصل "صورة العام" في مصر، التقطت بعدسة مصور صحيفة "الجمهورية" المصرية عزت السمري، لتوثق أجواء فرحة هستيرية سادت بين عشرات الآلاف في ملعب برج العرب في الإسكندرية، فضلا عن الملايين خارجه.

وقال الاتحاد المصري عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، الاثنين: "هذه الصورة وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على اعتمادها كتجسيد لأن كرة القدم هي أداة للأمل والإرادة. الصورة لمشجع مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتمالك نفسه من فرحة وصول منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم وتحديدا في الوقت الحاسم من مباراة مصر والكونغو".

وتأهلت مصر بطريقة درامية إلى المونديال، لأول مرة منذ نسخة عام 1990 في إيطاليا، بفوزها 2-1 على الكونغو.

وسجل محمد صلاح هدف الفوز من ركلة جزاء، احتسبت في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتضمن مصر مقعدها في روسيا دون النظر إلى نتائج الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة، حيث يلاقي "الفراعنة" منتخب غانا خارج الديار.