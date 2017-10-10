

مسلسل "داينستي" الاميركي الشهير الذي تمحور على مواجهة بين عائلتي كولبي وكارينغتون النافذتين، عقد الثمانينات يعود الان لكن بنسخة عصرية مع مزيد من التنوع.

فبعد ثلاثة عقود تقريبا على وقف عرض المسلسل على الشاشة الصغيرة يعود بحلة جديد اكثر جرأة وشبابا اعتبارا من الحادي عشر من اكتوبر عبر محطة "سي دبليو". ويحاول القائمون عليه الاستفادة من الاقبال على النسخ المتجددة لنجاحات سابقة.

ويروي "داينستي" بحلته الجديدة عبر "سي دبليو" مغامرات عائلة كارينغتون الثرية جدا والناشطة في مجال النفط فيما يتولى غرانت شو دور كبير العائلة بلايك.

في المسلسل الاصلي الذي عرض بين عامي 1981 و1989 كانت هذه الشخصية التي جسدها جون فورسايت، تجسد ثقلا اخلاقيا يقع رهينة لمؤامرات الشريرة اليكسيس (جون كولينز) الا انه كان معاديا للمثلية الجنسية وقد قال لابنه ستيفن في احدى المواجهات بينهما ان رأيه لا قيمة له "لانه رجل يهوى الرجال".

لكن الزمن تغير ولم يعد بلايك في نسخة العام 2017 يمتعض اقله علنا، من ابنه (يؤدي دوره جيمس مكاي) الذي يشهر مثليته.

وقد فاز فورسايت الذي توفي العام 2010، بجائزتي غولدن غلوب عن تأديته دور بلايك ما يصعب المهمة على خلفه في هذا الدور.

ويقول غرانت شو (55 عاما) لوكالة فرانس برس "لطالما قارنت هذا الوضع بحلول روجر مور مكان شون كونوري (في دور جيمس بوند) انها مهمة صعبة الا انهما ممثلان مختلفان تماما".

ويضيف قائلا "لقد ادى الدور على طريقته وهذا ما افعله انا. لا يمكن ان اقوم بما قام به جون فورسايت".

ويشدد الممثل الذي برز في مسلسل "ميلروز بلايس"، "اشعر ان شخصية بلايك التي اؤديها اكثر هشاشة. وهو يهتم اكثر لتفاعله مع عائلته وليبادله ستيفن (ابنه) الحب".

ويأتي المسلسل في الوقت المناسب في حين تثير قصص بعض العائلات الحقيقية مثل عائلة كارداشيان اهتماما كبيرا.

الا ان القائمين على نسخة العام 2017 من المسلسل ارتأوا ضرورة احداث تغييرات.

- شخصيات قديمة، طباع جديدة -فقد باتت كريستل (ليندا ايفانز) وهي المرأة المحافظة في المسلسل القديم امرأة اعمال فنزويلية صاحبة شخصية قوية تؤديها الممثلة الاسترالية من اصل بيروفي ناتالي كيلي.

ومن التغييرات الاخرى، ان القصة لم تعد تدور في دنفر بل في اتلانتا التي تشهد تنوعا ثقافيا، في حين ان عائلة كولبي المنافسة باتت سوداء.

في "داينستي" الثمانينات تزوج ستيفن من سامي جو (هيذر لوكلير) ذات المناورة رغم مثليته الجنسية. اما في المسلسل الحالي فبات لستيفن عشيق اصله من اميركا اللاتينية.

ويقول جوش شفارتس الذي يقف وراء المسلسل مع ستيفاني سافدج "اتلانتا مدينة عصرية مع تنوع رائع".

ويندرج "داينستين" في اطار قائمة طويلة من المسلسلات القديمة التي تم تجديدها بعد عقود على عرضها للمرة الاولى مثل "غيلمور غيرلز "و ماكغايفر" و"ميامي فايس" و "توين بيكس" و"اكس فايلز" و"ستارسكي اند هاتش".

ويشدد شفارتز في تصريح لوكالة فرانس برس على ان "الثمانينات كانت افضل عقد ويجب ان نؤدي لها التحية" موضحا انه في ظل المنافسة المحتدمة "الخروج بمسلسل يعرفه الناس يساعد على البروز".

في الآونة الأخيرة، شارك ريتشارد وإستر شابيرو القيمان على المسلسل الاساسي وهما الان في الثمانيات من العمر، بعرض للمسلسل مع ممثلي "داينستي" الجدد في بيفرلي هيلز.

وقد اعجبت الحلقة الاولى من المسلسل الحضور في مهرجان "باليفيست تي في" مع نهاية جديرة ب"داينستي" اي شجار مع شد شعر والقضاء على قالب حلوى وصفعات تصيب الهدف.

ولم تظهر اليكسيس في هذه الحلقة ما دفع الحضور والصحافيين الى التساؤل ان كانت الشخصية الرئيسية في مسلسل الثمانينات قد الغيت. ويقول شفارتس لوكالة فرانس برس "سترون اليكسيس هذا امر مقرر لكن ينبغي عليكم الانتظار".