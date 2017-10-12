قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي بحبس مضيفة طيران مدة ثلاثة اشهر، وإبعادها عن الدولة بعد نفاد مدة الحكم لإدانتها بابتزاز بائع آسيوي طلبت منه 100 ألف دولار اميركي مقابل حصوله على صور زوجته مع عشيقها الذي تربطها به علاقة معرفة.

وتفيد التحقيقات الخاصة بهذه القضية التي نظرتها الهيئة القضائية أن مضيفة الطيران تلقت اتصالاً هاتفياً من المجني عليه طالباً إليها إثبات خيانة زوجته مع شخص تعرفه، بعدما عرفها بنفسه، فوافقت على طلبه، واستولت على الجهاز اللوحي الخاص ب«العاشق».

ونقلت منه صوراً تجمعه بزوجة البائع في وضعيات مخلة بالآداب.

كما تبين من التحقيقات أن المضيفة تواصلت مع البائع عبر موقع «انستغرام»، وأرسلت له صورة واحدة لزوجته مع عشيقها، ولما طلب منها إرسال صور أخرى، حاولت استغلاله وطلبت منه 100 ألف دولار مقابل إرسال بقية الصور بواقع ألف دولار عن كل صورة، لكنه لم يرسل لها سوى 10 آلاف دولار، فهددته بإرسال الصور التي حصلت عليها إلى أهله في موطنه.