أقدم الحارس الدولي الكوستاريكي، كيلور نافاس، بنفسه على حلاقة شعر رأس مدرب منتخب بلاده أوسكار راميريز وذلك احتفالاً ببلوغ المنتخب نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، بعدما تمكن من إدراك التعادل أمام ضيفه هندوراس (1-1) في الوقت القاتل بالجولة قبل الأخيرة من تصفيات "كونكاكاف".

وسجل لاعب المنتخب الكوستاريكي كيندال واتسون هدف التعادل في الوقت الضائع (95) لينقل به منتخب بلاده للمونديال رسميا، وعلت أفراح المنتخب بعد التأهل لروسيا 2018، ونشر موقع الاتحاد الكوستاريكي على "فيسبوك" مقطع فيديو ظهر فيه حارس ريال مدريد يقوم بحلاقة شعر مدربه راميريز ابتهاجا بالتأهل.

وأمسك نافاس بماكينة كهربائية وبدأ بقص شعر رأس المدرب أمام اللاعبين في غرفة خلع الملابس، في مشهد ظهر فيه الجميع فرحا بالتأهل للمونديال، وهي ليست المرة الأولى التي يشرف فيها الحارس على "الحلاقة"، إذ سبق أن فعلها مرار مع زملائه في ريال مدريد الإسباني.

وحظي المدرب الذي يشرف على قيادة كوستاريكا منذ عام 2015 بإشادة خاصة من قبل اللاعبين بعدما أوفى بوعده في حلاقة شعره فيما لو تأهلت كوستاريكا للمونديال رسميا، وهو ما حدث بعد التعادل الذي أضافت من خلاله كوستاريكا نقطة لرصيدها ليصبح 12 نقطة وحجزت مقعدها في المونديال مع المكسيك صاحبة الصدارة بـ 21 نقطة.