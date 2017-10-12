عثر خبراء على جثث غريبة في مقبرة تم اكتشافها في الآونة الأخيرة، ويسود بينهم اعتقاد بأن البقايا المحنطة قد تشكل دليلًا ملموسًا على سلالات بشرية لم يتم اكتشافها من قبل.

وتم العثور على الجثث في مقبرة بالقرب من منطقة نازكا لاينز (أو خطوط نازكا) جنوب بيرو في أمريكا الجنوبية، وكانت أيدي بعضها بـ 3 أصابع فقط، وكانت رؤوس أخرى ذات شكل غريب.

ومنطقة خطوط نازكا هي سلسلة من النقوش الصخرية القديمة في صحراء نازكا جنوب بيرو، ويسود اعتقاد بأنها تعود إلى زمن حضارة نازكا (ما بين 100 قبل الميلاد، و 800 ميلادية).

وأرسل الخبراء عينات من الحمض النووي المأخوذ من هذه الجثث إلى المختبر لتحليلها، واعتبروا أن بعض الأنسجة غير صالحة للاختبار، بحسب صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

وقال تقرير من مختبر “باليو دي إن إيه” في جامعة لاكهيد في مقاطعة أونتاريو الكندية: إن مصدر الحمض النووي هو القحف وعظام من اليد، ويشير إلى أنها تنتمي إلى الإنسان العاقل (البشر).

وتشير جزيئات الكربون التي تنتمي إلى الجثث إلى أنها كانت على قيد الحياة بين العامين 245 ميلادية و 410 ميلادية.