نظرت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة قضية سرقة مال منقول باستخدام السواطير المتهم فيها 6 أشخاص من جنسية دولة أفريقية قاموا بسرقة خزنة حديدية من حراس يعملون في نقل الأموال بعد مباغتتهم والاعتداء عليهم في منطقة النهدة بالشارقة في شهر أبريل الماضي ما عرضهم إلى إصابات بليغة تسببت بإحداث عاهة مستديمة عند المجني عليهم.

وفي حيثيات الواقعة؛ انتظر المتهمون خروج العاملين وبحوزتهم خزنة حديدية فيها مبالغ مالية منقولة وشرعوا بضربهم مستخدمين السواطير، وفروا من المكان.

واعترف المتهمون بالاعتداء باستخدام الأسلحة البيضاء (السواطير) ومحاولة سرقة الخزنة لكنهم نفوا سرقة الأموال التي كانت موجودة في الخزنة الحديدية وقالوا إنهم هربوا من المكان قبل أن يتمكنوا من أخذها وكرروا اعترافاتهم الواردة في محضر التحقيقات بالشرطة والنيابة، وعليه تم تأجيل القضية لـ23 أكتوبر لجلب باقي المتهمين ومواجهتهم بما أسند إليهم.