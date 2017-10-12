شهدت حلقة هذا الأسبوع من برنامج “ترند السعودية” على قناة “mbc”، واقعة طريفة من ضيف الحلقة الداعية سليمان الجبيلان، حيث استخدم “صفارة التحكيم” على الهواء مباشرة أثناء حديثه عن كيفية التعامل مع الزوجة “الثرثارة”.

ورد الداعية الجبيلان على سؤال مقدم البرنامج حول كيفية إسكات ثرثرة المرأة، مشيراً إلى أن كل مَن يقدم على الزواج ممن يعرفهم، يقدم لهم هدية معينة، حيث غالباً ما يطلب والد العريس منه تقديم نصيحة لولده.

وقدم الجبيلان نصيحة طريفة لكل مَن يعاني من ثرثرة زوجته أن يستمع لها في البداية لأن الزوجة تحب أن يستمع إليها زوجها، ثم يتابع ساعته بشكل مستمر، ويوقف الثرثرة على طريقة حكم مباريات كرة القدم، قبل أن يقوم الجبيلان بالتصفير فجأة مستخدماً صفارة تحكيم كانت في جيبه.