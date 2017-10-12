المقطع يُظهر العريس وهو يثبت الكاميرا على الحامل ليلتقط الصور مع عروسه بالحديقة.



أثار فيديو شاركه رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بإظهار عريس وهو يضع الكاميرا على الحامل لتصوير زفافه، قبل تصفيف شعر العروس بنفسه أيضًا، لتقلييص تكاليف عقد قرانه.

تم رفع الفيديو في البداية إلى مدونة أسترالية تسمى "براون كارديغان أون صن داي"، حيث أدهش 100 ألف متابع.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نُشر الفيديو تحت عنوان"ما من حاجة إلى مصور أو مصفف شعر، فأنا أستطيع فعل ذلك”.

وفي المقطع القصير يظهر العريس مجهول الهوية وهو يرتدي بنطالا أسود وقميصًا أبيض طويل الأكمام، وربطة عنق سوداء نحيفة، وهو يفسح مجالًا بالحديقة ويستعد لالتقاط الصور، ثم يشرع في استخدام مشط لتصفيف شعر عروسه، كما لو كان يصففه لهذه المناسبة.

وفي المشهد الأخير يمكن رؤية الرجل وهو يضبط حامل الكاميرا قبل العودة للجلوس بجانب عروسه على المقعد بالحديقة، ليثبتا حتى تلتقط الكاميرا الصورة، قبل أن يسارع مرة أخرى للكاميرا للتحقق من جودة الصورة.

وتباينت التعليقات على الفيديو من قبل المشاهدين، حيث أشاد بعض المعلقين بقدرات العريس، وكتب أحدهم في إشارة إلى صديقته: "سأفعل هذا إذا كنت أستطيع التصوير".

وقال آخر "إنه أذكى من كل من ينفق 30 ألف دولار على يوم الزفاف”، بينما هاجم البعض الآخر العريس متهمينه بالبخل والاهتمام بتوفير المال.