لجأ الحمار الصغير "ألفيس" في فيديو طريف، إلى طريقة ذكية للخروج من حظيرته، وزيارة صديقه الحصان الصغير في مزرعة بكندا، حيث غامر الحمار بتمرير جسده الضخم أسفل السياج الحديدي.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الحمار الذكي تمكن من التغلب على السياج الحديدي المحيط بحظيرته، ولأنه لم يستطع تسلق السياج، فقد قرر استغلال المساحة القليلة المتاحة أسفل السياج.



ويظهر في الفيديو الذي التقط في مزرعة بمقاطعة مانيتوبا وسط كندا، الحمار " ألفيس" وهو يمد ساقيه الأماميتين ويمر بهما وبرأسه أسفل السياج، ثم وبصعوبة يقوس جسده الضخم في المساحة المتاحة، ويهبط بشدة حتى يزحف على بطنه، وفي النهاية يخرج بقية جسده سعيدا ويتجه بسرعة نحو صديقه الحصان الصغير بحظيرة أخرى.