قالت تقارير إخبارية إن ثلاث نساء، سافرن إلى كوريا الجنوبية من أجل إجراء عملية تجميلية، واجهن صعوبات جمة في المطار خلال رحلة عودتهن بسبب مظهرهن "المختلف".

ووفق ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن الصينيات الثلاث أوقفن من قبل السلطات الأمنية في المطار، بدعوى مظهرهن المختلف عن الصور الموجودة في جوازات سفرهن.

وحلت الصينيات بالمطار بضمادات حول وجوههن، مما أثار شكوك عناصر الأمن في المطار، قبل أن يقرروا منعهن من صعود الطائرة.

وجرى ترويج صورة لهن على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي، يظهرن فيها بأحد مطارات كوريا الجنوبية خلال انتظارهن رحلتهن، والضمادات على وجوههن.

وقالت إحداهن فيما بعد على صفحتها الشخصية بموقع "ويبو" الاجتماعي إن الصورة جرى التقاطها يوم 8 أكتوبر، وأضافت "لم نمنع من صعود الطائرة.. كنا ننتظر فقط تأكيد هوياتنا".

وقال "ديلي ميل" إنه ليس واضحا إلى حدود الساعة إذا كانت النساء الثلاث قد عدن فعلا إلى الصين أم لا.