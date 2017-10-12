

أطلت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون للمرة الاولى منذ الإعلان عن حملها، وذلك في حفل استقبال في قصر بكنغهام أقامه الاميران وليام وهاري اول من امس الثلاثاء للاحتفال بجهود العاملين بقطاع الصحة النفسية في بريطانيا.

وكان الأمير وليام وكيت قد أعلنا الشهر الماضي أنهما ينتظران طفلهما الثالث، وكان آخر ظهور علني لكيت حين زارت حديقة عامة بقصر كنسينغتون مهداة لوالدة وليام وهاري الراحلة الأميرة ديانا. مساعد كيت صرح: «حالة الدوقة تتحسن لكنها ما زالت تعاني من التقيؤ بسبب الحمل. إنها سعيدة لتمكنها من الوجود هنا الليلة».

أما وليام فقال: «وجد ثلاثتنا أن الصحة النفسية هي الأساس لكثير من القضايا التي نهتم بها».