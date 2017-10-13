عادة ما يقوم السياح برحلات ترفيهية، تمكنهم من الاستمتاع برحلاتهم والاسترخاء من خلال ممارسة نشاطات ترفيهية كثيرة.

لكن هناك أيضا العديد من السياح الذين يسعون للقيام بالمغامرات الخطيرة، وزيارة الأماكن غير التقليدية ليحظوا بإجازة مميزة تبقى للذكرى، وهو ما تناوله "موقع 24" في تقرير عن أغرب الأماكن التي يقصدها السياح ويمارسون فيها نشاطات غريبة على النحو التالي:

1- مدينة أريجون

يقصد السياح مدينة أريجون الأمريكية لممارسة نشاط يبدو غريباً للكثيرين، إذ يقوم السياح عادة بحياكة جورب صوفي، والتبرع به للمدينة لدعم صناعة السياحة فيها.

2- نيفادا

يدعي سكان إحدى مناطق ولاية نيفادا الأمريكية المسماة بالمنطقة 51، بأنها معقل لهبوط رجال الفضاء منذ زمن بعيد.

لذا فإن الكثير من السياح يقصدون هذه المنطقة للاستماع لقصص رجال الفضاء من سكانها المحليين.

3- بوابة الجحيم

تقع بوابة الجحيم في تركمانستان، وهي عبارة عن حفرة كبيرة مليئة بألسنة اللهب، ويؤمها السياح من جميع أنحاء العالم ليشاهدوا نيرانها المستعرة واستذكار نيران جهنم، ما يدفعهم إلى تقويم سلوكهم في الدنيا.

4- مناطق المحاصيل

بعد حصد المحاصيل تتشكل دوائر غريبة الشكل في الحقول، الأمر الذي دفع الكثيرين للاعتقاد بأن هذه الدوائر الكبيرة هي أماكن هبوط مركبات فضائية، لذا فإن السياح يقصدونها من جميع أنحاء العالم.

وتشتهر هذه السياحة في بلدان عدة مثل إندونيسيا والصين وبريطانيا.