ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لمحمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، يظهر فيها وهو يخضع للتفتيش من قبل رجال أمن المطار أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى لندن.





عرض الإعلامي "خالد الغندور"، خلال برنامجه"الغندور والجمهور، المذاع على قناة"ltc" ، الفضائية، صورة لنجم المنتخب المصري ،محمد صلاح، لحظة تفتيشه في مطار القاهرة، مسافرًا إلى لندن، حيث فريقه ليفربول.



وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالتزام "صلاح" الواضح بإجراءات الأمن والسلامة بالمطار، مشيرين إلى أن محمد صلاح هو قدوة لهم، ويمثل نموذجا مشرفا لنجم مشهور في التواضع.



يذكر أن صلاح أحرز هدفين في مباراة منتخب مصر ونظيره الكونغولي. وبهذا، تأهلت مصر إلى كأس العالم 2018 في روسيا.